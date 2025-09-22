adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 183,45 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 183,45 EUR. Bei 184,00 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 179,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 140.918 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 30,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,82 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,95 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch