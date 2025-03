adidas Aktie News: adidas am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 224,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 224,00 EUR zu. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 225,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.217 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 15,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 195,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 12,77 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,58 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 05.03.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.04.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,77 EUR je adidas-Aktie belaufen.

