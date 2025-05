adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 221,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 221,00 EUR nach oben. Die adidas-Aktie legte bis auf 227,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 226,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228.830 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gewinne von 19,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 26,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,04 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,33 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,63 EUR im Jahr 2025 aus.

