adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag nahezu unverändert

Die Aktie von adidas hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 220,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 220,70 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 220,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 219,00 EUR. Bei 220,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 34.696 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 16,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (175,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,33 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,63 EUR je Aktie.

