AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,101 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 0,4 Prozent auf 0,101 EUR ab. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,101 EUR. Bei 0,103 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.
Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 52,340 Prozent niedriger. Bei 0,064 EUR fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,806 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
