AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag fester

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 0,102 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,102 EUR nach oben. In der Spitze legte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,102 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,102 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.800 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,353 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 0,064 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 60,126 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

