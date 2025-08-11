AFC Energy Aktie News: AFC Energy bricht am Dienstagmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,1 Prozent auf 0,102 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die AFC Energy-Aktie notierte um 12:01 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 6,1 Prozent auf 0,102 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,102 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,111 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.978 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,372 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,060 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,292 Prozent.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie
Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern
Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu AFC Energy PLCShs
Analysen zu AFC Energy PLCShs
Keine Analysen gefunden.