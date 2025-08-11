DAX23.952 -0,5%ESt505.313 -0,4%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,54 -0,3%Gold3.344 ±-0,0%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy bricht am Dienstagmittag ein

12.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,1 Prozent auf 0,102 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie notierte um 12:01 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 6,1 Prozent auf 0,102 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,102 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,111 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.978 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,372 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,060 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,292 Prozent.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

