Kurs der AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag kaum bewegt

12.09.25 12:07 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Zum Vortag unverändert notierte die AFC Energy-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,103 EUR.

Mit einem Wert von 0,103 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 11:44 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,103 EUR. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,103 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,103 EUR.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,144 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,634 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

