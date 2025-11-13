AFC Energy Aktie News: AFC Energy verbilligt sich am Donnerstagvormittag

AFC Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 0,100 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr um 3,3 Prozent auf 0,100 EUR nach. Bei 0,100 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,100 EUR.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 52,624 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,427 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

