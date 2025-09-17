AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 0,106 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 15:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 0,106 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,109 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,109 EUR. Bisher wurden heute 9.520 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,215 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,068 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,609 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

