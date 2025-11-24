DAX23.276 +0,8%Est505.542 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.671 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,45 -0,1%Gold4.089 +0,6%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit stabiler Tendenz

24.11.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,102 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 15:43 Uhr bei 0,102 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,102 EUR zu. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,098 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,101 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 3 AFC Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 110,784 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,060 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,176 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

