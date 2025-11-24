AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von AFC Energy zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die AFC Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,102 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr bei 0,102 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,102 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,098 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,101 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 3 AFC Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,215 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 110,784 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 41,176 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

