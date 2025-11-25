AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der AFC Energy-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:04 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 0,100 EUR.

Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 112,136 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 56,515 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

