AFC Energy im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag nordwärts

25.11.25 16:09 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von AFC Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,101 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:39 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 0,101 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,101 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,100 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 6.550 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,821 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,064 EUR am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 36,806 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

