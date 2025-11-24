AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von AFC Energy zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 0,100 EUR zeigte sich die AFC Energy-Aktie im Frankfurt-Handel zuletzt kaum verändert.

Im Frankfurt-Handel kam die AFC Energy-Aktie um 09:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,100 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,100 EUR. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,100 EUR. Bei 0,100 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 111,500 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 36,300 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie