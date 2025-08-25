DAX24.175 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.794 -0,1%Euro1,1644 +0,2%Öl67,73 -1,5%Gold3.372 +0,2%
Kurs der AFC Energy

AFC Energy Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus AFC Energy

26.08.25 12:05 Uhr
AFC Energy Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,3 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,01 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 0,110 EUR. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,110 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,117 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 264.682 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,214 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,545 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,061 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,636 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

