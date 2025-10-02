DAX24.396 +1,2%Est505.645 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.767 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1712 -0,2%Öl64,57 -1,3%Gold3.836 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienentwicklung

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag schwächer

02.10.25 16:10 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 121,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
104,10 EUR 0,18 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 121,56 USD nach. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 120,46 USD. Bei 122,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 209.487 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 34,85 Prozent zulegen. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 3,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung