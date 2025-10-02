Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 121,56 USD.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 121,56 USD nach. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 120,46 USD. Bei 122,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 209.487 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 34,85 Prozent zulegen. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 3,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,23 USD je Aktie belaufen.



