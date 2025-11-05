DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.593 +1,1%Bitcoin90.659 +2,4%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Aktienentwicklung

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochabend mit Kursplus

05.11.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 123,54 USD zu.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 123,54 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 123,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 122,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 573.639 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 24,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 23,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,75 Mrd. USD eingefahren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

