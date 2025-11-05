DAX24.040 +0,4%Est505.668 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.486 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold3.981 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Notierung im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag nordwärts

05.11.25 16:08 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
106,90 EUR -0,32 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 122,56 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 122,97 USD. Mit einem Wert von 122,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 160.932 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 33,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,50 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mrd. USD – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung