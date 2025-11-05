Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 122,56 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 122,97 USD. Mit einem Wert von 122,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 160.932 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 33,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,50 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mrd. USD – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

