Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 123,88 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 123,88 USD. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 123,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.072 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,32 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 19,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

