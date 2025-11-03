Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 125,72 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 125,72 USD. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,71 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,46 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 74.068 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 23,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,55 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

