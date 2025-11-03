Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb präsentiert sich am Abend stärker

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 127,32 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 127,32 USD. Bei 127,32 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,46 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 336.724 Aktien.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 28,75 Prozent Luft nach oben. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mrd. USD – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. Am 04.11.2026 wird Airbnb schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern