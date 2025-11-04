Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Dienstagabend schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,3 Prozent auf 122,60 USD ab.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 122,60 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 122,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 793.287 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 25,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 3,10 Mrd. USD gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

