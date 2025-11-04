DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,41 -0,7%Gold3.943 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Dienstagabend schwächer

04.11.25 20:23 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Dienstagabend schwächer

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,3 Prozent auf 122,60 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
107,22 EUR -1,60 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 122,60 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 122,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 793.287 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 25,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 3,10 Mrd. USD gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung