Aktienkurs aktuell

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

08.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 120,29 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 120,29 USD zu. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 120,77 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,91 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 523.862 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

