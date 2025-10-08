Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag höher

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 120,01 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 120,01 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 120,05 USD. Bei 119,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.467 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 29.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison