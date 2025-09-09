Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 123,45 USD abwärts.
Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 123,45 USD. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 122,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,81 USD. Bisher wurden heute 622.023 Airbnb-Aktien gehandelt.
Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 32,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Abschläge von 19,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Airbnb veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Airbnb-Aktie belaufen.
