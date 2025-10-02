Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 120,62 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 120,62 USD abwärts. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 120,06 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 670.414 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 26,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mrd. USD ausgewiesen.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

