Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag nahezu unverändert

Blick auf Airbnb-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Mit einem Wert von 120,94 USD bewegte sich die Airbnb-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 120,94 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 122,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 120,58 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 121,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 150.489 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 35,54 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 17,41 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Airbnb veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie stabil: Umsatz über den Erwartungen

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?