Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 119,37 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 119,37 USD. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 117,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,00 USD. Zuletzt wechselten 1.858.446 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 37,32 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,20 USD je Aktie.

