Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 123,04 USD ab.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 123,04 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 122,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 123,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 702.189 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,82 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,22 USD im Jahr 2025 aus.

