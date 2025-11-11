Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 120,38 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 120,38 USD zu. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,03 USD zu. Bei 120,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 100.635 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 26,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 17,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.02.2026 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,14 USD je Airbnb-Aktie.

