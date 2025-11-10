Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 120,04 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 120,04 USD. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 119,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 121,94 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.017.719 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,79 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Aktie aus.

