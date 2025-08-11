Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 119,60 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 119,60 USD. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,25 USD. Bei 118,97 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 178.602 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 27,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison