Aktie im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb reagiert am Abend positiv

23.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 127,83 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 127,83 USD zu. Bei 128,63 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 127,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 317.704 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,23 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 27,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Airbnb die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

