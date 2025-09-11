Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 122,95 USD.

Mit einem Wert von 122,95 USD bewegte sich die Airbnb-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 123,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 121,84 USD. Bei 122,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 721.506 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 24,99 Prozent niedriger. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,76 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

