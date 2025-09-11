DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.923 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,87 +0,8%Gold3.649 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
So entwickelt sich Airbnb

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend nahe Vortagesschluss

12.09.25 20:24 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Airbnb zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 122,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
104,38 EUR -0,94 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 122,95 USD bewegte sich die Airbnb-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 123,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 121,84 USD. Bei 122,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 721.506 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 24,99 Prozent niedriger. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,76 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung