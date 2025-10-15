Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend stärker
Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 125,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 124,50 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 821.427 Aktien.
Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 24,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 3,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
