Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 112,85 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 112,85 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,43 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 112,17 USD. Zuletzt wechselten 241.547 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 45,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 06.11.2025. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,13 USD je Aktie.

