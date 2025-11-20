Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 114,18 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 114,18 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 114,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,51 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 276.630 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,56 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,52 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Airbnb-Aktie.

