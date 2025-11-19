Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Abend auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 114,89 USD.

Die Airbnb-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 114,89 USD abwärts. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 114,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 584.108 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,06 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 06.11.2025. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,73 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie stabil: Umsatz über den Erwartungen

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?