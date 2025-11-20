DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.256 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,38 -0,4%Gold4.081 +0,1%
So bewegt sich Airbnb

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Airbnb

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 110,87 USD.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 3,1 Prozent auf 110,87 USD nach. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 110,84 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,51 USD. Zuletzt wechselten 1.187.749 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,90 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

