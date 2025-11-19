Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag behauptet

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 115,31 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Airbnb-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 115,31 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 115,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 114,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 115,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 129.691 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 42,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 15,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,14 USD je Airbnb-Aktie.

