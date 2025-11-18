Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 116,51 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 116,51 USD ab. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,60 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 116,59 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 917.722 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,70 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 14,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Airbnb-Aktie.

