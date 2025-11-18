Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Airbnb am Nachmittag zu

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 117,87 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 117,87 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,54 USD zu. Bei 116,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.212 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 39,07 Prozent Luft nach oben. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

