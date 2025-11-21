Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Airbnb im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 115,10 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 115,10 USD. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 115,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,17 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 988.455 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 29,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Airbnb ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

