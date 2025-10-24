Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Airbnb-Kurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 128,49 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 128,49 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 128,59 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 127,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 70.518 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 21,61 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

