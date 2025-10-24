DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +0,4%Nas23.230 +1,3%Bitcoin95.065 +0,3%Euro1,1627 +0,1%Öl66,04 +0,1%Gold4.109 -0,4%
Blick auf Aktienkurs

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Abend fester

24.10.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 128,83 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 128,83 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,02 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 426.390 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 21,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit Abgaben von 22,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

