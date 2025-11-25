DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
Aktienkurs aktuell

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb legt am Abend zu

25.11.25 20:23 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb legt am Abend zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 118,20 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 118,20 USD nach oben. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,57 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 856.206 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Gewinne von 38,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 15,49 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,14 Mrd. USD im Vergleich zu 3,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

