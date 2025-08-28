Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 130,43 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ-Handel kam die Airbnb-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 130,43 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 131,10 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 129,62 USD nach. Bei 130,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 115.904 Stück.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

