Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) ohne große Veränderung

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 110,46 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.798 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 111,58 EUR Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 109,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.653 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 120,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2020 bei 60,58 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,35 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,14 EUR je Aktie belaufen.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Triebwerksbauer MTU sieht Airbus-Produktionsausbau locker - SAFRAN skeptisch

SAFRAN-Aktie fest: SAFRAN legt im dritten Quartal wie erwartet zu

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus erhöht Jahresprognose für Adjusted EBIT und Cashflow

