Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 109,38 EUR. Bei 110,22 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,46 EUR nach. Bei 110,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.888 Stück gehandelt.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,65 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,55 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,97 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

November 2022: Die Expertenmeinungen zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie rutscht ins Minus: Airbus entwickelt Triebwerk für Wasserstoffjet selbst - Koopertaion mit Renault bei Elektroforschung

Airbus-Aktie dennoch in Grün: Airbus könnte Auslieferungsziel verfehlen - Auftrag durch Croatia Airlines

